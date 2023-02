Le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a appelé à promouvoir l’innovation et la créativité.

S’exprimant à la clôture d’un atelier national sur l’innovation et l’identité visuelle des collèges techniques organisé du 06 au 08 février en cours à Hammamet, le ministre a appelé à associer le plus grand nombre d’établissements scolaires à la conception d’une identité visuelle innovante et attractive qui met en valeur l’enseignement technique comme voie de succès et d’excellence.

A cette occasion, le ministre a loué les efforts du cadre éducatif et des élèves qui ont contribué à la réussite de cet évènement organisé à l’initiative de la direction générale de l’enseignement de base et du secondaire en partenariat avec l’institut supérieur des beaux-arts et le bureau de l’UNICEF en Tunisie.