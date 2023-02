Tozeur : Projets de construction de centres pour enfance

Des projets, en phase d’étude et d’un coût global de 10,2 millions de dinars, seront réalisés dans le domaine de l’enfance à Tozeur.

Monji Chetoui, commissaire régional de la femme, de la famille et de l’enfance, a indiqué à l’Agence TAP, que ces projets concernent la création de deux centres pour enfance à Tozeur et Tamaghza (2 millions de dinars chacun) et d’un nouveau siège pour le commissariat régional de la famille et de l’enfance (800 mille dinars).

Le projet de réalisation d’un centre pour enfance à Hazoua (2.2 millions de dinars) est en cours de réalisation, outre des projets portant sur l’aménagement d’établissements pour enfants et la création d’une salle multidisciplinaire et de pelouses dans la région, a ajouté la même source.