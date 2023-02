Tunisie : L’UGTT exprime son entière solidarité avec les peuples syrien et turc

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé, dans un communiqué, son entière solidarité avec les peuples syrien et turc, suite au tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie lundi dernier, faisant des milliers de victimes et de blessés.

L’UGTT a fait savoir qu’elle met à la disposition des structures de secours syriennes tous les moyens dont elle dispose pour venir en aide au peuple syrien.

L’UGTT a appelé tous les syndicalistes, militants, organisations, associations et toutes les composantes de la société civile à fournir au peuple syrien l’assistance dont il a besoin et à former des structures capables d’acheminer les aides pour soulager les souffrances du peuple syrien dans cette rude épreuve.

L’organisation ouvrière a également appelé le gouvernement tunisien à soutenir davantage le peuple syrien, à accélérer l’envoi d’équipes de secours, de médecins, et à fournir l’aide nécessaire en de telles circonstances (besoin urgent de nourriture, de médicaments) d’autant plus que cette grande catastrophe coïncide avec une baisse significative des températures dans ces régions qui souffrent des conséquences néfastes du blocus économique imposé au peuple syrien depuis des années, estimant qu’il est temps de faire pression par tous les moyens pour le lever et rétablir les relations tuniso-syriennes, lit-on de même source.