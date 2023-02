Les gouvernorats de Nabeul, Sousse et Mahdia ont été placés en vigilance orange, a annoncé mercredi, l’Institut National de la Météorologie.

La vigilance orange est activée en cas d’un phénomène de forte intensité, indique l’INM, expliquant que de fortes précipitations sont attendues dans ces gouvernorats.

Cela pourrait entraîner l’élévation du niveau de la mer dans les zones basses et des crues inhabituelles des oueds et des fossés et dans les zones habituellement inondables, ajoute l’Institut mettant en garde contre des risques de débordement des réseaux d’assainissement et d’éventuelles coupures d’électricité.