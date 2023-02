Tunisie : Nabeul reçoit les plus importantes quantités de précipitations

Le gouvernorat de Nabeul a reçu les plus importantes quantités de précipitations, enregistrées durant les dernières 24 heures, notamment avec notamment (23 mm) à Korba, (22 mm) à Mida, (18mm) à Tekelsa et (11 mm) à Menzel Temim.

Des quantités de pluies plus modestes ont été enregistrées dans le gouvernorat de Bizerte où elles ont atteint à Ghezala et Joumine (13mm chacune), Mateur (11 mm), Sidi Ahmed (9 mm), El Alia, Bizerte ville, Tinja et Ras Jebal (8 mm chacune), selon un bulletin pluviométrique, publié mardi, par l’Institut National de la Météorologie. Par contre des quantités de pluies plus podestes ont été enregistrées dans le gouvernorat de la Manouba avec en particulier (12mm) à Tebourba, (10 mm) à Borj amri, (9mm)à El batane et (6mm) à Jedaida.

A Ben Arous, les précipitations ont varié entre (9mm) à Megrine, (8 mm) à Rades, (7) à Hammam Lif , (5mm) à Boumhal et Ben Arous. Dans le gouvernorat du Kef, 8mm ont été enrgistrés à Sakiet Sidi Youssef et (5mm) dans la ville du Kef. (8mm) a été enregistrées à Sidi Bourouis dans le gouvernorat de Siliana et 6mm à Ain Draham dans le gouvernorat de Jendouba. De faibles pluies ont été enregistrées dans d’autres localités de ces deux gouvernorats ainsi que dans les gouvernorats de Zaghouan, Kairouan, Sousse et Monastir ainsi que dans le gouvernorat de l’Ariana où elles ont atteint 8mm à Kaalat Landalous.