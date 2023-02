Le Croissant-Rouge tunisien a appelé le personnel médical et paramédical opérant au sein de ses structures nationales, régionales et locales à envoyer, mardi 7 février 2023, les demandes de participation aux opérations de secours des victimes du violent séisme qui a frappé, le 6 courant, la Turquie et la Syrie, et ce à l’adresse électronique suivante: contact@croissant-rouge.tn.

Le Croissant-Rouge tunisien a également appelé tous ceux qui souhaitent aider les peuples syrien et turc à contacter la cellule de coordination des aides aux numéros suivants :

27552975

90279632

20284819