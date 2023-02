Les équipes de contrôle économique de la direction régionale du commerce à La Manouba ont relevé 6 555 infractions durant l’année 2022, et ce à l’issue de à 49 700 visites d’inspection.

Ces opérations de contrôle ont permis de saisir plus de 754 tonnes de légumes, 160 tonnes de produits alimentaires (farine, pâtes, riz, sucre, semoule et conserves de tomates), 63 tonnes de forage, 9 000 litres d’huile et de lait ainsi que 66 000 œufs.

Les agents du contrôle économique ont aussi confisqué 6 435 paquets de cigarettes, 4 tonnes de variantes et de grandes quantités de fournitures scolaires, fruits secs et volailles.

Les infractions sont liées notamment au non affichage des prix (1 892 infractions), à l’absence de facturation (1 165 infractions), l’augmentation des prix (1 041infractions), au recours à des balances non homologuées (406 infractions), à la dissimilation de marchandises et vente conditionnée (300 infractions).