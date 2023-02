Tunisie : Mansri donne les détails sur les résultats finaux des législatives

Mohamed Tlili Mansri a confirmé sur les ondes de Mosaïque FM, vendredi 3 février 2023, que les délais d’acceptation des recours au second tour des élections législatives ont commencé il y a deux jours et se terminent aujourd’hui avec la fin du temps administratif.

Il a révélé que la commission a jusqu’à présent reçu 31 recours, en disant: « Le nombre pourrait augmenter parce que le tribunal administratif reçoit également des recours et aujourd’hui le nombre final sera soumis. »

Mansri a indiqué que selon les délais légaux, 3 jours sont alloués pour la plaidoirie, 5 jours pour la négociation et deux jours pour la notification du verdict dans le cas où le tribunal administratif ne raccourcit pas les délais, « et en calculant tous les délais spécifiés, l’annonce de la fin de la procédure d’appel et les résultats finaux seront le 4 mars au plus tard.

Cependant, Mansri pense que les résultats seront annoncés au plus tard le 20 février.