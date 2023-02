Des membres du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDS) ont dénoncé, à l’issu d’une réunion tenue jeudi, ce qu’ils qualifient de “harcèlement contre des syndicalistes et représentants de mouvements sociaux”, mettant en garde contre ces pratiques qui augurent du retour à la dictature.

Les participants à cette réunion ont déploré, dans un communiqué publié par le FTDS, la poursuite des atteintes par le pouvoir aux libertés individuelles et droits légitimes , soulignant leur prédisposition à se mobiliser aux niveaux local et national pour défendre leur droits par tous les moyens pacifiques.

Ils ont appelé les participants au projet de l’initiative nationale, lancé par l’UGTT, le FTDS, l’ordre des avocats et la ligue tunisienne des droits de l’homme à adopter leur revendications légitimes pour les soumettre gouvernement, signalant la nécessité de traiter en urgence leur dossiers en suspens et de mettre fin aux arrestations et poursuites judiciaires qui ciblent les syndicalistes et activistes.