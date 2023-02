Tunisie : Annulation de la grève des employés des décharges des déchets solides et liquides

La grève des employés des décharges de déchets solides et liquides prévue pour trois jours sera annulée suite à la conclusion de l’avenant n°3 de la convention paritaire sectorielle des décharges des déchets solides et liquides signé, jeudi, entre les sociétés de gestion des décharges des déchets relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la Fédération générale des municipaux, relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).

Dans un communiqué publié, jeudi à Tunis, l’UTICA a précisé que cet accord conclu entre les deux parties a mis fin aux négociations sectorielles, ajoutant qu’une séance de travail se tiendra vendredi au ministère des Affaires sociales pour finaliser la signature de l’avenant n°3 entre les deux fédérations.

Le 4 novembre 2014, les deux parties ont signé une convention paritaire sectorielle pour la gestion des déchets qui vise à organiser les relations ouvrières entre les employés permanents dans le secteur et les sociétés spécialisées.

Le ministère des Affaires sociales avait souligné que cette convention permet d’organiser les relations ouvrières entre plus de 1000 employés permanents et les sociétés de gestion et d’exploitation des décharges des déchets solides et liquides, les sociétés spécialisées dans le curage du réseau et les ouvrages d’évacuation des eaux usées.