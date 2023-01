Le taux de participation au 2ème tour des élections législatives 2023 enregistré à 11h du matin est de 4,71%, a annoncé dimanche Farouk Bouaskar, président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Lors d’un point de presse tenu au palais des Congrès à Tunis, Bouaskar a précisé que sur un total de 7853447 électeurs inscrits, 369 561 se sont présentés ce dimanche aux urnes entre 8h et 11h du matin, soit un taux de participation de 4,71%.

“C’est un taux très respectable et meilleur que le taux enregistré au 1er tour à la même heure”, a-t-il estimé.

Bouaskar a précisé que le corps électoral est formé de 5827949 électeurs inscrits volontairement dont 354366 soit 6,08% se sont présentés aux urnes et 2025498 électeurs inscrits automatiquement dont 15195 soit 0,75% se sont présentés aux urnes jusqu’à 11h du matin.

D’après la même source, 20,94% des électeurs étaient des femmes et 79,08% étaient des hommes.

44,9% des électeurs sont âgés de plus de 60 ans, 32,6% sont âgés entre 46 et 60 ans, 20,8% sont âgés entre 36 et 45 ans et 1,7% sont âgés entre 23 et 35 ans.

Le président de l’ISIE a signalé que jusqu’à 11h aucune infraction importante n’a été relevée et l’opération de vote se déroule dans de bonnes conditions dans tous les centres de vote.