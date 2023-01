Palestine : Mahmoud Abbas décrète trois jours de deuil

Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé trois jours de deuil et des drapeaux en berne en mémoire des martyrs tués lors d’affrontements avec les forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Jénine jeudi 26 janvier 2023.

Nabil Abu Rudeineh, porte-parole de la présidence palestinienne, a déclaré : « Ce qui se passe à Jénine et dans son camp est un massacre perpétré par le gouvernement israélien, à la lumière du silence international. »

Abu Rudeineh a ajouté que « l’incapacité et le silence international sont ce qui encourage le gouvernement d’occupation à commettre des massacres contre le peuple palestinien devant le monde entier, et il continue de mépriser la vie de notre peuple, et de toucher à la sécurité et à la stabilité en poursuivant sa politique d’escalade ».

Pour sa part, la Ligue arabe a tenu le gouvernement israélien entièrement responsable de la commission du terrible massacre sanglant dans le camp et la ville de Jénine, considérant que cette opération se poursuit sous la supervision directe de Netanyahou ».

Il est à noter que 9 citoyens, dont une femme âgée, ont été tués jeudi et d’autres ont été blessés par des balles israéliennes, lors de la prise d’assaut d’importantes forces armées, de la ville de Jénine et de son camp.

Le ministère de la santé a annoncé que le bilan de l’attaque israélienne contre le camp depuis le matin s’élevait jusqu’à présent à 9 martyrs et 20 blessés.