DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps froid avec possibilité de chute de neige dans ces régions

Temps froid ce mercredi et les températures maximales seront comprises entre 5 et 12 degrés et atteindront localement 14 degrés dans le centre Est et le sud, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

La situation météorologique sera caractérisée, par l’apparition de la gelée au cours des premières heures de la matinée dans l’ouest du pays et le ciel sera progressivement nuageux avec des pluies éparses sur le sud.

Ces précipitations engloberont certaines délégations nord et centre ouest en fin de la journée et pendant la nuit.

Des chutes de neige seront attendues sur les montagnes de Matmata le matin puis sur les hauteurs ouest du pays le soir.

L’intensité du vent sera généralement modéré avec une vitesse qui pourra atteindra 40 km/h sur le sud et la mer très agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur les autres domaines maritimes.