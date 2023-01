Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévues mercredi et jeudi (tous les matches à 14h00) :

Mercredi 25 janvier:

Poule 1

A Tataouine :

US Tataouine – S Chebba arb : Walid Jeridi

A Sfax :

CS Sfaxien – Etoile du Sahel arb : Mahmoud Elbanna

A Hammam Sousse :

ES Hamma Sousse – CA Bizertin arb : Sadok Selmi

A Radès :

Espérance de Tunis – S. Tunisien arb : Oussema Razgallah

Classement avant la 10e journée:

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. ES Sahel 22 9 7 1 1 19 7 +12

2. Espérance ST 18 9 5 3 1 13 5 +8

3. CS Sfaxien 11 9 2 5 2 6 7 -1

4. S.Tunisien 10 9 2 4 3 10 10 0

. ESH Sousse 10 9 2 4 3 6 12 -6

6. CA Bizertin 9 9 2 3 4 8 11 -3

7. US Tataouine 8 9 1 5 3 6 11 -5

8. CS Chebba 7 9 2 1 6 7 12 -5

Jeudi 26 janvier :

Poule 2

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – AS Réjiche arb : Naim Hosni

A Sidi Bouzid (à huis clos) :

O. Sidi Bouzid – O.Béja arb : Mohamed Fanni

A Monastir :

US Monastir – ES Metlaoui arb : Aymen Nasri

A Soliman :

AS Soliman – C.Africain arb : Nidhal Letaief

Classement avant la 10e journée :

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 19 9 6 1 2 12 4 +8

2. USB Guerdane 18 9 6 0 3 8 4 +4

3. O.Béja 17 9 5 2 2 12 8 +4

4. AS Soliman 12 9 3 3 3 7 8 -1

5. Club Africain 11 9 3 2 4 7 10 -3

6. ES Métlaoui 9 9 2 3 4 5 10 -5

7. O. Sidi Bouzid 8 9 2 2 5 6 9 -3

8. AS Réjiche 6 9 1 3 5 2 6 -5