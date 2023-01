Le nouveau sélectionneur de l’équipe néerlandaise de football Ronald Koeman, a expliqué lundi en conférence de presse à Zeist (centre) qu’il serait un coach “très différent” de son prédécesseur, Louis Van Gaal, sur le plan tactique.

“L’idée est de revenir à l’ancien système, avec quatre défenseurs et non plus cinq (comme lors du Mondial au Qatar)”, a expliqué l’entraîneur de 59 ans qui travaillera “avec (ses) propres idées et expériences” et a signé un contrat courant jusqu’au Mondial-2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

“Il (Van Gaal) est resté invaincu durant les vingt matches à son poste. Ce serait formidable que je puisse le faire aussi mais je veux le faire différemment. Durant le Mondial, il y eu pas mal de moments où je me suis dit +ça doit changer !+”, a ajouté le nouveau sélectionneur.

Durant son mandat qui avait pris fin au terme du Mondial, Van Gaal n’a perdu aucun match de plein jeu, les Pays-Bas n’ayant été éliminés qu’au terme d’une séance de tirs au but en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, face à l’Argentine.

Le défi est donc de taille pour Koeman qui effectue son deuxième passage à la tête des Oranje, avec l’objectif de remporter un prix “la Ligue des nations (les Néerlandais sont qualifiés pour le Final-4 avec l’Espagne, l’Italie et la Croatie) ou un grand tournoi”, l’Euro-2024 en Allemagne ou le Mondial-2026.

Pour y parvenir, il sera assisté par son frère Erwin qui, en dehors de sa carrière en clubs, a été sélectionneur de la Hongrie (2008-2012) et d’Oman (2019).

“A qui pourrais-je faire plus confiance qu’à mon frère qui a les mêmes idées footballistiques que moi mais un caractère bien différent”, a dit Ronald.

Koeman avait déjà occupé le poste de sélectionneur entre 2018 et 2020, atteignant la finale de la Ligue des nations et qualifiant son équipe pour l’Euro-2020. Il n’avait pourtant pas dirigé les Pays-Bas durant ce tournoi, préférant rejoindre le FC Barcelone.

Les Pays-Bas seront le premier adversaire de la France en qualifications pour l’Euro-2024, le 24 mars prochain à Paris.