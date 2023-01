Sfax-Législatives : L’emploi des jeunes et la valorisation des richesses de Thyna, principaux thèmes abordés par les candidats de la circonscription

Les jeunes et la valorisation du patrimoine foncier et naturelle de la circonscription de Thyna (Sfax 2) sont parmi les principaux axes développés dans les programmes électoraux des deux candidats de la circonscription Aymen Maroui et Ghada Ben Dababiss pour le second tour des législatives prévues le 29 janvier prochain.

Dans le volet des jeunes, la candidate Ghada Ben Dabbabis a mis l’accent dans son programme à œuvrer pour l’annulation des contrats précaires dans le secteur de l’emploi en plus de lutter contre la migration clandestine.

Dans son programme, le candidat Aymen Maroui s’est engagé à la mise en place d’un bureau d’emploi à Thyna en plus d’imposer la discrimination positive pour recruter les jeunes de la région dans les usines installées dans la région.

S’agissant de l’infrastructure et le développent économique, Ghada Ben Dababiss a mis l’accent sur l’assainissement et la dépollution des terres de l’usine fermée ” Essayeb ” en vue de gagner 5200 ha en vue d’ouvrir la plage ” Ain Foulat ” pour des projets dans l’agriculture et la pêche maritime.

De son côté, Aymen Maroui s’est engagé pour la promotion de la zone humide et archéologique de Thyna en vue de la transformer en une zone touristique et culturelle capable d’attirer les investisseurs.