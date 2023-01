Le leader étoilé et le dauphin espérantiste ont conforté leurs places en haut du tableau tandis que le CS Sfaxien s’est propulsé à la 3e position de la poule A, à l’issue des rencontres de la 9e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi.

L’Etoile du Sahel qui accueillait son voisin l’ES Hammam-Sousse, s’est imposée grâce à deux réalisations de Louay Ben Hassine (70) et Ali Soumah (82) contre un but de Houcine Chaieb pour les visiteurs (75).

Cette 7e victoire et 4e de suite, permet au club phare du Sahel de conforter son leadership de la poule A avec 22 points, tandis que son adversaire du jour qui n’a pu rééditer sa performance de la précédente journée face au S.Tunisien, se retrouve à la 4e place ex aequo avec les Stadistes (10 points chacun).

De son côté, l’Espérance de Tunis a bien négocié ce samedi son déplacement à Chebba, en l’emportant par 2 buts signés Anice Badri (49) et Mohamed Ali Ben Romdhane (55). Les sang et or (18 pts) profitent de cette victoire qui intervient après deux matches nuls de suite, pour rester à quatre longueurs du leader, compliquant la tache du CS Chebba, dernier avec (7 pts).

La bonne affaire de la journée a été réalisée par le CS Sfaxien qui est allé ramener les trois points de la victoire du Bardo grâce à un but face au Stade Tunisien signé Achraf Habbassi (45). Un succès qui permet aux Sfaxiens (11 pts) de revenir de loin pour ravir la troisième place à leur adversaire du jour, désormais 4e (10 pts).

De son côté, le CA Bizertin a été tenu en échec par l’US Tataouine (1-1) après l’ouverture du score par Makram Aloui (10) pour les locaux et l’égalisation de Ahmed Hadhri (70) pour les visiteurs.

Au terme de ce nul, les Bizertins occupent la 6e place avec 9 points, à une longueur de leur adversaire du jour (8 points) qui cède la lanterne rouge au CS Chebba.

Les résultats

Samedi:

Poule A

Au Bardo:

S.Tunisien – CS Sfaxien 0-1

A Bizerte:

CA Bizertin – US Tataouine 1-1

A Sousse:

Etoile du Sahel – ESH Sousse 2-1

A la Chebba:

CS Chebba – Espérance St 0-2

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. ES Sahel 22 9 7 1 1 19 7 +12

2. Espérance ST 18 9 5 3 1 13 5 +8

3. CS Sfaxien 11 9 2 5 2 6 7 -1

4. S.Tunisien 10 9 2 4 3 10 10 0

. ESH Sousse 10 9 2 4 3 6 12 -6

6. CA Bizertin 9 9 2 3 4 8 11 -3

7. US Tataouine 8 9 1 5 3 6 11 -5

8. CS Chebba 7 9 2 1 6 7 12 -5

Dimanche 22 janvier:

Poule B

A Radès:

C Africain – US Monastir

A Béja:

O Béja – AS Soliman

A Mahdia:

AS Réjiche – EO Sidi Bouzid

A Métlaoui:

ES Métlaoui – USB Geurdane

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. USB Guerdane 18 8 6 0 2 7 2 +5

2. US Monastir 16 8 5 1 2 9 3 +2

3. O.Béja 14 8 4 2 2 9 6 +3

4. AS Soliman 12 8 3 3 2 5 5 0

5. Club Africain 11 8 3 2 3 6 7 -1

6. AS Réjiche 6 8 1 3 4 2 5 -3

. ES Métlaoui 6 8 1 3 4 3 9 -6

8. O. Sidi Bouzid 5 8 1 2 5 5 9 -4