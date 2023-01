Mahdia-Législatives : Le soutien aux marins pêcheurs et la révision du système fourrager au centre des programmes électoraux

Les engagements et la vision des deux candidats au second tour des élections législatives dans la circonscription de Mahdia, Mohamed Haouas (1610 voix) et Ahmed Bennour (1916 voix), convergent sur le fond ainsi que sur les moyens de leur mise en œuvre, donnant lieu à des programmes électoraux où la priorité est attribuée au développement du secteur de l’agriculture et de la pêche.

Le candidat Mohamed Haouas a de ce fait axé son programme électoral sur l’élaboration d’un plan de sauvetage du système agricole, qui recouvre l’ensemble des éléments où les difficultés sont endémiques, à savoir, les terres irriguées, le système laitier, le problème du fourrage animal et des matières premières agricoles, outre l’expansion du port de pêche de la ville de Mahdia.

Ahmed Bennour, de son côté, a mis l’accent sur l’importance de garantir une équité en matière de répartition du fourrage aux agriculteurs, soulignant l’impératif de revoir le système de sécurité sociale des petits marins pêcheurs, agriculteurs et artisans, tout en assurant le suivi du projet d’aménagement du port de pêche maritime à Mahdia.

Les deux candidats ont également évoqué l’importance de soutenir davantage le fonds d’aide aux petits marins pêcheurs et la création des zones d’irrigation additionnelles dans la région.