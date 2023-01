Suite à la chute d’importantes quantités de neige et la difficulté de se déplacer, le Comité régional d’intervention en cas de catastrophe et d’organisation de secours de Jendouba a décidé de suspendre les cours dans les établissements d’enseignement tels que les écoles primaires et préparatoires et les lycées secondaires à Ain Draham pour la journée du jeudi 19 janvier 2023.

Le Comité assure par ailleurs être en session permanente pour apporter son aide aux citoyens.