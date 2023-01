Kasserine : 5 mandats de dépôt à l’encontre de jeunes

Le Procureur de la République près le tribunal de première instance à Kasserine a émis mardi 5 mandats de dépôt à l’encontre de jeunes hommes ayant pris part aux derniers accrochages avec les forces de l’ordre aux cités Ezzouhour et Ennour dans la ville de Kasserine.

Le même tribunal avait ordonné le renvoi devant le juge des enfants, de 3 jeunes de la région pour les mêmes faits, avant que le procureur de la République n’ordonne leur libération et leur remise à leurs familles, bien que leur condamnation se soit avérée, selon le procureur adjoint près le tribunal de première instance à Kasserine, Imed Omri.

Pour rappel, des heurts ont éclaté vendredi dernier et se sont poursuivi pendant trois jours dans les quartiers Ennour et Ezzouhour à Kasserine, entraînant la blessure de 4 agents de police et des dégâts constatés sur un nombre de voitures administratives et des caméras de surveillance.