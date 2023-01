La Direction nationale d’arbitrage a désigné l’arbitre égyptien Mahmoud El Banna pour diriger le match opposant le CS Sfaxien à l’Espérance de Tunis (poule A), mercredi à partir de 14h00, au stade Mhiri à Sfax, pour le compte de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

El Banna sera assisté par ses compatriotes Taha Ahmed Houssem et Taoufik Ahmed.

Voici la désignation des arbitres de la 8e journée qui sera jouée mercredi 18 et jeudi 19 janvier à partir de 14h00 :

Mercredi 18 janvier

Poule A :

A Bizerte :

CA Bizertin – CS Chebba arb : Nidhal Letaief

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – Stade Tunisien arb : Ahmed Dhaouadi

A Sfax :

CS Sfaxien – Espérance de Tunis arb : Mahmoud El Banna (Egypte)

A Tataouine :

US Tataouine – Etoile du Sahel arb : Mohamed Fenni

Jeudi 19 janvier

Poule B :

A Radès :

Club Africain – ES Metlaoui arb : Sadok Selmi

A Soliman :

AS Soliman – AS Rejiche arb : Fraj Abdellaoui

A Monastir :

US Monastir – O. Béja arb : Achraf Haraketi

A Sidi Bouzid (à huis clos) :

O.Sidi Bouzid – US Ben Guerdane arb : Oussama Razgallah.