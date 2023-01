Tunisie : Najla Bouden participe au Forum économique mondial

La cheffe du gouvernement Najla Bouden participera au Forum économique mondial (ex-Forum de Davos) en Suisse, et ce du 16 au 20 janvier 2023.

A rappeler qu’elle avait participé l’année dernière (2022) à ce forum, au cours duquel elle souligné que le plus grand dilemme auquel la Tunisie est confrontée est la fuite des cerveaux et des compétences.

Elle avait également affirmé que la Tunisie continuera à œuvrer pour soutenir les droits des femmes et l’égalité avec les hommes.

Najla Bouden, Head of Government of the Republic of Tunisia 🇹🇳, will join the @wef’s Annual Meeting 2023 on 16-20 January in Davos, Switzerland. https://t.co/pmGTXzEOU5 #wef23 @TnPresidency pic.twitter.com/wxUihQIqwJ

— World Economic Forum (@wef) January 15, 2023