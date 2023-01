Tunisie : 262 candidats au 2e tour des législatives

le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a déclaré, lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche au Palais des congrès à Tunis, que 131 circonscriptions sont concernées par le second tour des élections législatives prévues le 29 janvier courant.

Le nombre de candidats s’élève à 262 dont 34 femmes. La plupart d’entre eux sont des adultes (49,2% âgés entre 46-60 ans). Le pourcentage des jeunes âgés entre 30-45 ans s’élève à 38,9%.

Le nombre total d’électeurs inscrits sur le registre électoral au second tour est de 7 millions 853 mille 447 électeurs, dont 5 millions 827 mille 949 inscrits volontairement et deux millions 25 498 inscrits d’office.

L’ISIE a mobilisé 632 agents pour contrôler le déroulement de la campagne dont 524 agents de terrain et 108 agents administratifs, en plus de la poursuite du travail des six cellules de suivi composées de 71 agents.

L’instance a aménagé 4222 centres de vote et 10 mille 012 bureaux de vote pour le second tour. Le nombre total d’agents mobilisés s’élèvera à 40 mille594 personnes.

Le président de l’ISIE avait annoncé, lors d’une conférence de presse tenue, dimanche matin, que le deuxième tour des élections législatives se déroulera le 29 janvier. Il a fait savoir que la campagne électorale du deuxième tour démarrera lundi 16 janvier à minuit et s’achèvera le 27 janvier à minuit.

La période du silence électoral commencera samedi 28 janvier à minuit et se terminera, dimanche 29 janvier avec la fermeture du dernier bureau de vote. La proclamation des résultats préliminaires du deuxième tour aura lieu, au plus tard, le 1er février 2023. L’Instance électorale annoncera les résultats définitifs des élections législatives après la fin des délais de recours, au plus tard, le 4 mars 2023.