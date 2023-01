Tunisie : Les partisans du PDL se dirigent à pied vers le palais de Carthage

Les partisans du Parti destourien libre (PDL) ont décidé aujourd’hui, samedi, d’entamer une marche en direction du Palais de Carthage, après avoir été empêchés de rejoindre la banlieue nord de Tunis via la gare de Tunis Marine (TGM).

Les unités de sécurité ont empêché les manifestants d’avancer sur fond d’échauffourées et de bousculades.

Les participants à la marche ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “Deuxième anniversaire du début de la révolution des Lumières”, “14 janvier 2023, la fin du mensonge “, et ” Game over… “.

Plus tôt dans la journée, la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, et plusieurs de ses partisans, se sont donnés rendez-vous, à la station TGM dans le but de rallier Carthage, banlieue-nord de Tunis qui abrite la Palais présidentiel, provoquant une perturbation du trafic.

La circulation du TGM a été interrompue. Le Chef de District de la sûreté nationale de Tunis s’est déplacé sur les lieux et invité, via un porte-voix, les partisans du PDL d’évacuer les lieux et d’éviter de perturber le trafic sur ces lignes.

Abir Moussi et ses partisans ont dénoncé le fait de les empêcher de rejoindre Carthage par les transports en commun, réclamant leur droit en tant que citoyens de se déplacer. Ils ont scandé des slogans hostiles au président de la République.

Des heurts ont eu lieu entre les partisans du PDL et des voyageurs de la ligne TGM qui ont accusé ces derniers de perturber le trafic et de les empêcher de vaquer à leurs occupations.