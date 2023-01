Les magistrats judiciaires des tribunaux de Gabès, Sfax, Sousse, Mahdia et Monastir ont participé, vendredi, à un stage de formation sur le thème “le droit d’accès à l’information, garant de transparence, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption”, organisé à l’initiative de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI).

Cette session de formation vise à instaurer un échange et à soulever le débat sur des questions liées à la bonne application par la justice, du système législatif, en matière de mise en œuvre et de garantie du droit d’accès à l’information à travers diverses approches.

Dans son mot d’ouverture, le chef de l’INAI, Adnen Lassoued a souligné l’importance de “la bonne application par le pouvoir judiciaire du système législatif lié à la loi organique aux niveaux procéduraux et institutionnels.

Il a expliqué que cette session de formation s’inscrit dans la volonté de l’INAI, à assurer l’application de ce droit constitutionnel et impliquer toutes les structures judiciaires dans sa consécration.

“Un droit qui se recoupe avec un autre droit non moins important, celui de la liberté d’expression et du droit des journalistes à accéder à l’information”, a-t-il ajouté.

Au programme de ce stage de formation, deux thèmes principaux, à savoir, “le droit d’accès à l’information en droit tunisien et en droit comparé” et “le régime des exceptions dans la loi sur l’accès à l’information et une lecture dans la jurisprudence du conseil de l’INAI”.

La formation s’inscrit dans le cadre du projet “TRUST” mis en œuvre en partenariat entre l’INAI et l’Institut danois des droits de l’Homme et financé par l’Agence suisse de coopération et de développement.