La sélection tunisienne de handball a été accrochée par une valeureuse équipe du Bahrein 27-27 (mi-temps : 15-16), lors de son match d’ouverture du Mondial-2023, disputé vendredi à Malm? Arena (Suède), dans le cadre de la première journée du groupe H.

Le sept national a mal entamé la rencontre laissant l’initiative à des Bahreinis appliqués et bien organisés, de faire cavalier seul pendant les 7 premières minutes (0-7), pêchant par manque de concentration et des erreurs défensives.

C’est Anouar Ben Abdallah qui a débloqué finalement le compteur de la Tunisie pour laisser ensuite le luxe à ses coéquipiers de réduire le score ramené à 3-7, puis 5-8 et 7-9, trouvant les solutions sur les ailes grâce notamment à Issam Rezig (3 buts) et Oussama Boughanmi (5 buts).

Les Bahreinis, conduits par les deux frères Mirza, se montraient plus rapides dans les contres et bien solides en défense et maintenaient leur avance jusqu’à la fin de la mi-temps, malgré la réduction du score par les coéquipiers de Jihed Jaballah qui ont failli regagner les vestiaires sur un score de parité (15-16).

A la reprise, les protégés de Patrick Cazal se montraient plus percutants et bien décisifs devant les buts adverses parvenant à égaliser à 16 partout avant de prendre l’avantage pour la première fois à la 33e minute grâce à deux tirs successifs de Issam Rzig.

Oussama Boughanmi et Abdelhak Ben Salah mettaient à leur tour leur touche d’expérimentés pour maintenir la cadence (19-19, 21-21, 23-23), malgré la réduction du score sur des contres bien orchestrés par les coéquipiers de Ahmed Fadhel, meilleur joueur du match (10 buts).

Les Aigles de Carthage parvenaient même à aggraver le score (25-23, 27-23) profitant d’un passage à vide de leur adversaire qui butait sur un mur défensif tunisien beaucoup mieux organisé, et des arrêts décisifs des portiers Wassim Belgaied (3) et Assil Nemli (4).

Mais quelques erreurs offensives et un grand manque de concentration ont été fatals pour les Tunisiens et ont permis aux Bahreinis de revenir au score en toute fin de match pour arracher l’égalisation et terminer sur un score de parité (27-27).

L’autre match du groupe opposera en soirée le Danemark, tenant du titre, à la Belgique, prochain adversaire de la Tunisie, dimanche à 18h00.

Buteurs tunisiens : Anouar Ben Abdallah (3), Hazem Bacha (2), Jihed Jaballah (1), Abdelhak Ben Salah (3), Issam Rzig (8), Oussama Boughanmi (7), Tarak Jallouz (1), Mohamed Amine Darmoul (2).