Le gouverneur de Tunis, Kamel Fekih, a rejeté la demande du Front de salut national d’organiser une marche et un rassemblement à Tunis le 14 janvier 2023, parce qu’il a déjà accordé une autorisation à cinq partis politiques (al-Qotb, le Parti des Travailleurs, al-Joumhouri, Ettakatol et le Courant démocrate) et à l’Instance nationale pour la défense des libertés et de la démocratie, de tenir une manifestation le même jour et au même endroit.

Cependant, le Front peut organiser son rassemblement à l’espace “Comar”, et ce conformément aux dispositions de la loi n°69-4, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements, lit-on dans une correspondance publiée jeudi sur le site du gouvernorat de Tunis.

Le Front de salut national avait formulé, le 4 janvier, une demande pour l’organisation d’une marche à partir de la place de la République “le Passage” vers le Théâtre municipal de Tunis, à l’avenue Habib Bourguiba

Le gouverneur de Tunis avait autorisé l’Instance nationale pour la défense des libertés et de la démocratie d’organiser, le 14 janvier, de 10h30 à 12h30, un rassemblement devant le Théâtre municipal de Tunis.

Il a, également, autorisé cinq partis politiques précités à organiser un rassemblement au même endroit, et ce de 13h00 à 16h00.