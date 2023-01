Sfax : Arrestation d’un dangereux terroriste à Bir Ali Ben Khelifa

Un dangereux élément takfiriste à Bir Ali Ben Khelifa, gouvernorat de Sfax a été arrêté par l’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes.

L’élément takfiriste avait prêté allégeance au groupe terroriste Daech et utilisé des faux profils sur les réseaux sociaux pour traiter les sécuritaires et militaires de “mécréants” et il a piraté le site officiel d’une entreprise publique.

Il a également reçu des cours théoriques pour la fabrication d’explosifs pour viser des attentats terroristes visant des unités sécuritaires et militaires et ce, en coordination avec d’autres éléments terroristes opérant sur le sol tunisien et à l’étranger.

Un mandat de dépôt a été émis à son encontre après sa comparution devant le Pôle judiciaire antiterroriste.