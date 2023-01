Tataouine : 285 infractions économiques relevées

Les agents de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce de Tataouine ont relevé 285 infractions à l’issue de 1650 visites d’inspection effectuées par les agents de contrôle durant le mois de décembre 2022

Les infractions concernent essentiellement les produits alimentaires (39%), légumes et fruits (34%), restaurants et pâtisseries (13%) et volailles et œufs (6%) a indiqué à l’agence TAP le directeur régional du commerce Azzouz Salah en ajoutant que les contraventions portent essentiellement sur la hausse des prix, (37%), la spéculation (8%), l’absence de facture (9%) et la vente illégale de produits subventionnés (11%).

Par ailleurs, l’approvisionnement en produits alimentaires subventionnées consacrés au gouvernorat de Tataouine a été assuré durant le mois de décembre 2022, a assuré, a fait savoir le responsable.

Les livraisons concernent le lait demi-écrémé (392442 litres), l’huile végétale (30204 litres), la farine subventionnée (9833 quintaux) pour les boulangeries classées, soit 99,7% de leurs quotas mensuels.

Dans le même contexte, la région a reçu 41724 quintaux d’orge fourragère (67% du quota mensuel) et 16530 tonnes de sedari (91% du quota mensuel).