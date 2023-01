Une étude de Harvard présente ce qui pourrait être “le secret du bonheur“

A la question de savoir “quel est le secret du bonheur ?“, une étude américaine a tenté de comprendre quelle en était la clé. Elle est sérieuse et serait même celle qui le plus duré dans le temps, plus de 80 ans.

En effet, ladite étude est partie du postulat suivant : « le monde court le bonheur depuis la nuit des temps ».

Cette étude d’Harvard a donc tenté de percer «… le secret de la question qui obsède l’humanité depuis le premier jour », rapporte le site grazia.fr.

C’était en 1938, « quand des scientifiques ont commencé à suivre la santé de 268 étudiants à Harvard pendant la Grande Dépression. Ils espéraient que cette étude révèlerait les indices d’une vie saine et heureuse », relate grazia.fr.

De ce fait, au cours de ces longues décennies, les chercheurs ont pu recueillir plusieurs données variées sur la santé physique et mentale de ces personnes…

Rester connecté avec ses proches

Contrairement à ce que pensent certaines personnes, l’argent ne fait pas le bonheur –même s’il y contribue souvent. En effet, Dr Robert Waldinger (directeur du projet) affirme que « la connexion avec d’autres personnes créée une stimulation mentale et émotionnelle, qui stimule automatiquement l’humeur, tandis que l’isolement est un briseur d’humeur. Les relations avec nos familles, nos conjoints, nos amis sont donc la clé de notre épanouissement. C’est le moment de vous concentrer sur vos relations positives et de délaisser les personnes négatives dans votre vie, ou du moins, de minimiser vos interactions avec elles ».

Savoir lâcher prise

Il s’agit aussi de “savoir lâcher prise“ qui constitue un premier pas vers le bonheur, selon les chercheurs qui ont recueilli toutes sortes d’informations sur la santé des membres de l’étude. « Ils leur ont posé des questions sur leur vie, leur bien-être physique, mentale et émotionnelle, allant même jusqu’à interroger des membres de leurs familles. Ils ont relevé les traits et comportements spécifiques liés à leur niveau de bonheur », rapporte grazia.fr.

Là également, Dr Waldinger intervient pour expliquer qu’«à mesure que les gens prennent de l’âge, ils auraient tendance à se concentrer davantage sur ce qui est important pour eux. Ils ont tendance à réaliser à quel point la vie est courte et ils sont plus susceptibles d’accorder plus d’attention à ce qui les rend heureux maintenant ».

La recherche soutient aussi que l’état d’esprit joue un rôle majeur dans la quête du bonheur. « Les personnes âgées étant plus aptes à se concentrer sur ce qui est important plutôt que sur des échecs passés comme ils avaient tendance à le faire lorsqu’ils étaient plus jeunes ».

Il suffit aussi de se rappeler de son enfance et de certaines occupations, comme la danse, le chant, le dessin, etc.