Programme et arbitres des rencontres de la 10e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 3 et 4 janvier en cours (Tous les matchs à 14h):

Mardi 3 janvier:

Poule A

CO Médenine – AS Gabès Arb: Sadok Selmi

ES Rogba – CS Benbla Arb: Walid Mansri

Jendouba Sport – JS Kairouan Arb: Bedis Ben Salah

CS Korba – ES Jerba Arb: Hosni Neili

ES Radès – AS Mhamdia Arb: Emir Fekir

AS Marsa – AS Oued Ellil Arb: Jalel Sahbani

Mercredi 4 janvier:

Poule B

S Gabésien – JS Omrane Arb: Mehrez Melki

CS Msaken – CSH Lif Arb: Mejdi Belhaj Ali

Kalaa Sport – SS Sfaxien Arb: Bilel Bouzid

EM Mahdia – S Ben Arous Arb: Achraf Harakati

Sporting Moknine – ES Zarzis Arb: Oussema Ben Ishak

AS Jerba – EGS Gafsa Arb: Haythem Kosai