Tunisie : Une coupure de l’eau potable enregistrée dans quelques zones à Kasserine

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce qu’ une perturbation et une coupure dans la distribution des eaux potables sont enregistrées dans certaines zones de la ville de Kasserine, à cause des actes de vandalisme et de vol des réservoirs électriques de deux puits profonds d’Ezzouhour 1 et d’ Ezzouhour 2 qui ont eu lieu jeudi 29 décembre 2022.

Dans un communiqué publié, vendredi à Tunis, la SONEDE a précisé que la reprise de la distribution de l’eau potable aura lieu après la réparation des deux puits qui ne fonctionnent pas, rappelant que les mêmes actes de vol et de saccage du puits profond d’Ezzouhour 2 ont été enregistrés le 10 décembre 2022.