Tunisie : Deux mineurs condamnés pour apologie du terrorisme

Deux mineurs ont été condamnés par la Chambre pénale spécialisée dans les affaires de terrorisme au Tribunal de première instance de Tunis, et ce pour adoption de la pensée intégriste et pour apologie du terrorisme.. Le premier écope de deux ans de prison contre un an pour le second.

Après avoir purgé leur peine, ils seront soumis à une surveillance administrative pendant un an.

L’enquête a prouvé aussi qu’ils ont tenté de se suicider dans un centre de rééducation pour jeunes délinquants où ils étaient incarcérés.