Tozeur : Le Conseil Régional de l’Union Régionale du Travail décide d’observer des mouvements de protestation

Le conseil régional de l’union régionale du travail à Tozeur, réuni ce jeudi, a décidé le lancement d’un mouvement régional de protestation, dont la nature et la date seront déterminés ultérieurement par le bureau exécutif régional, a déclaré à la TAP le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri qui a présidé les travaux de ce conseil.

Tahri a ajouté que la commission administrative de l’UGTT, qui se réunira dans les prochains jours, décidera de son côté, des mouvements de protestation sectoriels, nationaux et régionaux qui pourraient aller jusqu’au déclenchement d’une grève générale et de grèves régionales, pour dénoncer “la situation catastrophique” et “la crise complexe” que traverse la Tunisie aux niveaux politique, économique et social, précisant que les réunions des conseils régionaux qui se tiennent ces jours-ci dans différentes régions sont d’ordre consultatif afin de présenter des suggestions pour sortir de cette situation.

Il a ajouté que les syndicalistes se sont mis unanimement d’accord sur le rôle que l’UGTT doit jouer avec les forces nationales pour faire sortir le pays de la crise. Ils ont, à cet égard, appelé à des mouvements de protestation aux niveaux national et régional afin de faire pression et de sortir le pays de la situation dont il se trouve.

Il a ajouté que la réunion a permis d’évoquer les difficultés de plusieurs secteurs, notamment, le secteur agricole en plus de la détérioration des services publics et la suspension des vols internationaux à l’aéroport Tozeur-Nefta.