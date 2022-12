Saisie de quantités de lait et de sucre subventionné à Tunis et Bizerte

Les services de contrôle économique relevant des directions régionales du commerce et de développement des exportations de Tunis et Bizerte ont saisi 780 litres de lait demi-écrémé et 12 mille 350 tonnes de sucre.

Selon un communiqué du ministère du commerce et du développement des exportations, ces produits ont été réintroduits dans les circuits légaux de la capitale et des zones rurales de Joumine (gouvernorat de Bizerte) et des procès verbaux ont été rédigés contre les contrevenants.

Le ministère a appelé tous les intervenants dans le processus de production et de distribution du lait à respecter les lois et les réglementations organisant le secteur, outre les règles de transparence des transactions commerciales.

Les professionnels sont, également, tenus à éviter tous les agissements à même de perturber l’approvisionnement normal du marché, souligne la même source, rappelant que tout contrevenant est passible de poursuites administratives.

A Bizerte, les équipes de contrôle ont saisi 12 mille 350 tonnes de sucre subventionnés auprès d’une entreprise spécialisée dans le commerce installée à Joumine. Un procès verbal a été rédigé contre l’entreprise concernée pour non respect des réglementations des produits subventionnée.