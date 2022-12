Coupe du monde de Football 2022 : qu’est-ce que le « bisht », porté par Messi après la victoire

Messi a porté la traditionnelle “Bisht” qatarie tout en recevant la Coupe du monde 2022 après la victoire historique sur l’équipe de France.

“bisht”, c’est une tenue traditionnelle qatarie, et le porter fait partie des coutumes et traditions traditionnelles du Qatar. Il est porté par les hommes lors des vacances, des mariages , les horaires des visites et des célébrations officielles.

Le “bisht” est vendu sur les marchés et les magasins qatariens, et ses prix varient en fonction de sa qualité.

Les prix du “bisht” varient entre 300 et 800 Riyals saoudien, soit environ 250 à 670 dinars tunisiens, et les prix du bisht artisanal oscillent entre 1 500 et 7 000 Riyals, soit environ 1 260 à 5 873 dinars tunisiens. La qualité du tissu et de la broderie dorée sur les bords se diffèrent. il ya le “bisht” en laine, et d’autres de soie.