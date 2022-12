DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies éparses attendues, l’après-midi, dans ces régions

Brume locale sur le nord-est, aux premières heures de la journée du vendredi, puis nuages passagers sur tout le pays. Les nuages deviennent progressivement plus denses sur le nord, l’après-midi, et seront accompagnés de pluies éparses. Ces pluies concerneront quelques communes du centre en fin de journée.

Un vent relativement fort soufflera prés des côtes nord et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable. Mer agitée.

Baisse attendue des températures et les maximales varieront entre 15 et 21 °C dans le nord et les hauteurs et entre 22 et 27 °C dans le reste des régions et atteindront 30°C à l’extrême sud-est.