DIRECT SPORT – Sélection italienne : Vialli quitte provisoirement l’encadrement pour se soigner

L’ex-international italien Gianluca Vialli, qui lutte depuis quelques années contre un cancer du pancréas, a annoncé mercredi suspendre ses activités au sein de l’équipe d’Italie, aux côtés du sélectionneur Roberto Mancini, pour combattre une nouvelle “phase de la maladie”.

“Après une longue et difficile discussion avec ma merveilleuse équipe d’oncologues, j’ai décidé de suspendre, je l’espère de façon provisoire, mes engagements professionnels présents et futurs”, explique dans un communiqué le chef de la délégation de l’Italie, âgé de 58 ans.

“L’objectif est d’utiliser toute mon énergie physique et mentale pour aider mon corps à surmonter cette phase de la maladie, afin de pouvoir prendre part à de nouvelles aventures le plus tôt possible et les partager avec vous tous”, ajoute Gianluca Vialli, ex-coéquipier de Mancini à la Sampdoria et membre de son équipe ces dernières années, notamment lors du titre de champion d’Europe remporté par les Azzurri en juillet 2021.

“Gianluca est un acteur de premier ordre de l’équipe d’Italie et le sera encore à l’avenir”, a réagi le président de la Fédération Gabriela Gravina, cité dans le même communiqué.

“Grâce à son courage extraordinaire (…), je suis convaincu qu’il reviendra bientôt. Il peut compter sur chacun de nous”, a-t-il ajouté.

Comme joueur, Vialli a d’abord brillé à la Sampdoria aux côtés de Mancini, son “jumeau”, emmenant le club blucercato au titre de champion d’Italie (1991) et à la victoire en Coupe européenne des vainqueurs de coupe (1990) mais aussi en finale de Ligue des champions (1992).

Vialli est ensuite parti à la Juventus (1992-1996) puis à Chelsea (1996-1999) où il a continué d’ajouter des lignes à son palmarès, dont des victoires en Ligue des champions avec les Bianconeri (1996) et en Coupe de l’UEFA (1993) et une autre en Coupe des coupes avec Chelsea (1998).

A la fin de sa carrière, il a brièvement été entraîneur-joueur de Chelsea et coach de Watford avant d’être dirigeant de l’équipe d’Italie à partir de 2019.