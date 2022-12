Tunisie : Le président Saïed a effectué une visite dans le quartier de Mnihla

Le président Kais Saïed s’est rendu, dimanche 11 décembre 2022, dans certains quartiers de la délégation de Mnihla, du gouvernorat de l’Ariana, où il a rencontré un certain nombre de citoyens et citoyennes et a écouté à nouveau leurs préoccupations, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a examiné les conditions difficiles vécues par la population dans ces zones, qui ne sont pas différentes de celles vécues par beaucoup dans toute la République, car aucune route n’a été pavée et aucun canal de drainage n’a été créé, et certaines maisons manquent même d’eau potable et d’électricité, en plus des signes d’extrême pauvreté, selon le texte du communiqué.

Le Président de la République a souligné que le principal problème pour les Tunisiens est principalement un problème économique et social.