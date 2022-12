Près de 3000 infractions économiques relevées au cours des 10 premiers jours du mois de décembre 2022

Au cours des dix premiers jours du mois de décembre 2022, les services de contrôle économique relevant du ministère du Commerce et du Développement des Exportations et les services sécuritaires ont relevé dans les différentes régions du pays près de 2992 infractions économiques, dont 1252 infractions qui concernent des produits agricoles et de la pêche.

Ces infractions relevées lors de campagnes de contrôle organisées dans le cadre du suivi de l’exécution du programme de contrôle et de lutte contre le monopole et la spéculation, concernent le secteur de la distribution des produits subventionnés (411 infractions).

Selon un communiqué publié par le ministère du Commerce, les services de contrôle économique ont saisi 12 tonnes de légumes et fruits, 27 mille œufs, 41 tonnes de dérivées de céréales subventionnées (farine, semoule et pattes alimentaires), 41 tonnes de sucre blanc en vrac, 10216 litres d’huile végétale subventionnée, 5725 litres de lait, 4 tonnes de produits fourragers et 3151 mille paquets de cigarettes.

Le ministère du Commerce a indiqué que le programme spécifique de lutte contre le monopole et la spéculation a permis, depuis le démarrage de sa deuxième édition le 23 août 2022, de relever 33119 infractions économiques dont 9898 infractions dans le cadre des opérations de contrôle interrégionales.

Au cours de la même période, les équipes de contrôle ont effectué 289 opérations de contrôle des différents circuits de distribution dont 53 opérations de contrôle réalisées dans les entrepôts de réfrigération et de stockage, qui ont permis de saisir 7429 tonnes de fruits et légumes, dont 5438 tonnes de pommes de terre, 1756 tonnes d’oignons secs et 235 tonnes d’autres variétés de fruits et légumes.