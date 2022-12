Il est vivement recommandé de faire profiter plus de nombre de détenus des activités de formation, et des programmes culturels et sportifs. L’objectif étant de rétablir leur équilibre psychologique et de les préparer au mieux à la phase post-libération, a fait savoir la ministre de la justice, Leila Jaffel.

La ministre s’exprimait lors d’une manifestation culturelle organisée, ce samedi, au Centre cultuel et sportif d’el Menzah, sous l’égide de la direction générale des prisons et de la rééducation, à l’occasion du 74e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme.

A cette occasion, elle a mis l’accent sur le rôle dévolu aux cadres et agents des prisons et de la rééducation dans la mise en oeuvre des programmes de réinsertion et de réhabilitation.

Elle a également réaffirmé l’engagement du département à consacrer les droits et les libertés et à développer le système judiciaire et pénitentiaire dans le cadre d’une approche globale des droits de l’Homme.

Elle a recommandé à ce titre de déployer un surcroît d’effort en vue de garantir une meilleure intégration des détenus, de les associer aux programmes de formation et d’identifier les solutions pratiques visant à activer les peines de substitution et le bracelet électronique afin de réduire les taux de récidive.