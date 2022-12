La LTDH s’inquiète pour les droits de l’Homme en Tunisie

La Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) a fait part de sa profonde inquiétude face à la “nébulosité” qui prédomine l’échiquier politique en Tunisie en raison de la concentration des pleins pouvoirs entre les mains de la présidence de la République, en contradiction manifeste avec les fondements de la démocratie et de l’Etat civil.Dans un communiqué publié samedi, La Ligue s’est dite profondément consternée face à la crise qui s’enlise dans le pays”.

Une crise qui embrasse tous les domaines et secteurs en l’absence d’une vision stratégique claire pour établir un développement juste et global, et l’enfoncement du pays dans la spirale de l’endettement.Etonnée face au black-out fait aux accords conclus avec le Fonds monétaire international”, La ligue réaffirme son soutien absolu au droit de manifester pacifiquement et aux mouvements de contestation sociale aux revendications légitimes, mettant en garde contre le recours à la force par le pouvoir pour réprimer ces mouvements.

Toujours selon le communiqué, la Ligue appelle la communauté internationale à honorer ses engagements pour atteindre les 17 objectifs de développement durable et ses 169 cibles, et d’aller de l’avant vers des solutions radicales au phénomène de la migration irrégulière, selon des mécanismes appropriés conciliant respect des droits de l’homme et droits des pays pauvres.

Elle a en outre exhorté la communauté internationale à trouver un nouveau mécanisme pour protéger les défenseurs des droits de l’homme à travers le monde. L’organisation a appelé les militants des droits humains en Tunisie et dans le monde entier à redoubler d’effort en vue de lutter contre les violations afin de préserver les acquis universels des droits de l’homme.