Sidi Bouzid-Législatives : Les candidats accordent un intérêt à l’élargissement de la couverture sociale

Le candidat aux prochaines législatives dans la circonscription électorale de Regueb/Saida/Ouled Haffouz, Faicel Amri a indiqué que son programme comporte des points en lien avec l’extension de la couverture sociale, l’augmentation de la valeur de l’allocation sociale et l’activation de la loi sur l’emploi des personnes handicapées.

Le candidat, âgé de 34 ans et détenteur d’un diplôme universitaire en physique, a promis, en cas d’un vote favorable, à œuvrer pour appuyer le secteur de la santé et lutter contre l’abandon scolaire et le phénomène de l’émigration irrégulière.

De son côté, le candidat dans la circonscription électorale de Meknassi/Menzel Bouzaine/Mezzouna, Ahmed Hamdi a dit avoir axé son programme électoral sur les volets sécuritaire, économique et social.

Il a évoqué l’impératif de mobiliser la totalité des ressources de l’Etat pour combattre le terrorisme et consolider la sécurité du citoyen. Retraité et ancien membre de l’Union des agriculteurs à Menzel Bouzaine, le candidat s’est dit prêt à œuvrer pour instaurer la gratuité de la couverture sociale au profit des catégories précaires et à garantir une meilleure qualité de service dans les hôpitaux publics.

A noter que la circonscription électorale de Meknassi/Menzel Bouzaine/Mezzouna compte 56289 électeurs inscrits qui voteront pour 11 candidats.