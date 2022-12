Un Noël en chocolat au Mövenpick Hotel du Lac Tunis ! 

Pour sa 5éme édition de la Festive Season, le Mövenpick Hotel du Lac Tunis reprend rendez-vous avec son public, cette année sur le thème du chocolat. Une nouvelle occasion de célébrer ensemble les fêtes de fin d’année. Les portes de l’hôtel sont grandes ouvertes, du 4 au 25 décembre 2022 pour partager des moments magiques !

Symbole de douceur et de gourmandise, le chocolat n’a pas été choisi au hasard. Il s’agit d’un clin d’œil à la grande histoire qui lie Mövenpick et le chocolat depuis de longues années… une histoire de passion racontée dans les moindres recoins de l’hôtel.

L’hôtel se transforme en véritable “Village de Noël lumineux” entièrement décoré par ses équipes, depuis l’allée chocolatée et ses sapins gourmands, jusqu’au carré candy sky, déambulez dans un univers riche en émotions et en saveurs.

Au programme cette année : cérémonie d’illumination, comédie musicale, marché de Noël, brunchs, spectacles de cirque, concerts, tours en poney, manèges et fêtes foraines…

Le coup d’envoi a été donné dimanche 4 décembre avec le Brunch de Noël, les spectacles de cirque des artistes de Circus and More pendant la journée.

Pendant que les enfants se divertiront, les parents pourront profiter de la diffusion de la 1/8 de final de la Coupe du Monde sur l’écran géant de la terrasse couverte.

Aux derniers rayons de soleil, la chorale du centre culturel Elduende accompagnée de magnifiques ballerines introduiront la Cérémonie d’illuminations : arches lumineuses, sapins scintillants, guirlandes incandescentes habilleront somptueusement la façade et l’intérieur de l’hôtel … et pour ne pas faire défaut à la gourmandise, distribution de chocolat et de bonbons par le Père Noël. Pour finir cette première journée en beauté, vous pourrez découvrir tous les artistes que vous verrez tout au long de la Festive Season lors d’une grande parade de Noël.

Le dimanche 11 décembre, brunch dominical aux couleurs de Noël, puis Place au Spectacle. Deux représentations de la Comédie Musicale Alice produite par Bedaa Prod et le Théâtre de l’Opera, inspirée du célèbre conte “Alice aux pays des merveilles. Notre Grand Salon de réceptions se transforme en salle de théâtre, tout en maintenant des animations autour du chocolat et du spectacle.

Cette année, Le Grand Week-end de Noël, son Brunch festif et son Marché de Noël auront lieu du 16 au 18 décembre. Le Marché de Noël s’agrandit avec de nouveaux espaces d’exposition. Le Grand Salon, en plus du Foyer et de la Galerie accueilleront une centaine d’artisans créateurs venus de toutes les régions, mettre en lumière le savoir-faire Tunisien et partager avec vous leurs dernières créations.

Et pour enchanter les fins de journées du marché de Noël, les 16, 17 et 18 décembre un véritable concert musical intitulé “Noël en Chœur” produit par Yalla’rt production aura lieu sous la tente tous les soirs de 17h30 à 20h00. Il s’agit d’un événement musical festif et chaleureux dans l’esprit de Noël, qui accompagnera le spectacle de clôture des artistes de Circus and more…

Tout au long de ce Grand Week-end un food court géant s’installera sous la tente avec des stands riches et variés, en vedette le chocolat sous toutes ses formes…

Al Diwan Lobby Lounge, du 5 au décembre, rendez-vous est donné tous les soirs vers 18h00 pour la visite du Père Noël, sa distribution de chocolat et l’ouverture du calendrier de l’Avent…

La Table du Chef pour le dîner de Noël propose un menu spécialement concocté avec sa brigade dans une atmosphère élégante et raffinée pour passer une belle soirée en famille ou entre amis. Pensez à réserver d’avance…

————

À propos de Mövenpick

Créé en Suisse en 1948 par Ueli Prager, Mövenpick est à l’origine un concept culinaire révolutionnaire qui offre à chacun la possibilité de savourer, en toute convivialité, le meilleur de la gastronomie et du vin.

Aujourd’hui, forte de près de 100 adresses à travers le monde, Mövenpick Hotels & Resorts perpétue cet héritage suisse et son riche patrimoine culinaire, tout en respectant la promesse, émise par son fondateur, de ne jamais faire de compromis sur l’authenticité et la qualité…

L’enseigne dispose d’un portefeuille en pleine croissance composé de plus de 90 établissements dans 28 pays. Mövenpick fait partie de Accor, un leader mondial de l’hôtellerie, fort de plus de 5 200 hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays.