Législatives 2022-Sfax 2 : Hassib Fakhfakh présente son programme électoral à Souk Lahad

Professeur d’enseignement secondaire, Hassib Fakhfakh, candidat n°7 aux élections législatives du 17 décembre 2022 dans la circonscription de Sfax Sud s’est rendu dimanche à ” Souk Lahad ” à El Aïn, route Menzel Chaker, pour présenter son programme électoral aux citoyens.

Le candidat a appelé les électeurs à aller voter pour participer de manière effective à la réforme et au changement dont a besoin le pays.

Dans son programme électoral, le candidat s’engage à renforcer la législation pour la création de groupements interprofessionnels dans le secteur de l’agriculture et à soutenir les petits et moyens agriculteurs.

Il a également promis de promouvoir l’emploi des jeunes à travers le renforcement de la législation relative à l’initiative privée et à l’économie sociale et solidaire.

Le candidat se dit pour la promotion de l’enseignement public notamment à travers l’allègement des programmes et la révision du temps scolaire tout en garantissant l’efficacité du système.

Il a, en outre, souligné la nécessité de garantir la propreté de l’environnement à travers l’installation d’une unité de valorisation des déchets qui est, selon lui, le meilleur moyen de préserver l’environnement et de produire de l’énergie.

Le candidat s’engage aussi à créer un parc urbain familial, à généraliser les dispensaires pour garantir le traitement et le médicament pour tous et à promouvoir le réseau des clubs sportifs et culturels dédiés aux enfants et aux jeunes.