Gabès : Poursuite des activités des candidats aux éléctions législatives du 17 décembre 2022

Le candidat de la circonscription de Mareth, Dkhila, Toujen et Nouvelle Matmata, Mokhtar Dadi poursuit sa campagne électorale pour les législatives du 17 décembre 2022 en effectuant des visites de terrain et des rencontres directes avec les citoyens pour présenter son programme électorale.

Dans le cas ou il serait élu, le candidat a promis de consacrer le principe de la supériorité de la loi, de garantir l’indépendance de la justice, de préserver les acquis de l’Etat national et de garantir des droits et des libertés fondamentales. Son programme prévoit également de lutter contre la corruption et la mauvaise gestion.

Il s’est, en outre, engagé à renforcer l’investissement dans le domaine agricole aux niveaux local et régional en accordant des aides temporaires et des dons conséquents pour l’investissement.

En cas de victoire, le même candidat s’engage à œuvrer en vue de créer des pôles économiques régionaux qui répondent aux spécificités de chaque région.

Il s’agit également de promulguer des lois économiques et de renforcer le principe de discrimination positive qui ne manquera pas de garantir un développement juste et équitable, outre la mise en place d’incitations fiscales et des crédits à conditions allégées et d’accorder aux jeunes et aux chômeurs des primes pour l’investissement.

Le candidat Mokthar Dadi, né en 1968, est professeur de l’enseignement secondaire et secrétaire général adjoint du syndicat de l’enseignement secondaire à Mareth, Dhkila Toujen