Marathon Comar : Pas moins de 5600 coureurs de 30 pays attendus dimanche

Pas moins de 5600 coureurs représentant 30 pays prendront part aux trois courses du marathon Comar Tunis-Carthage, organisé ce dimanche sur le thème “courons pour une Tunisie verte”.

Les trois courses phares inclues au programme de cette 35e édition sont le 5 km ouvert pour tous, le semi-marathon de 21 km et le marathon de 42 km dédié aux coureurs professionnels.

Lors d’une précédente conférence de presse, les organisateurs du Marathon ont annoncé la participation à l’épreuve du marathon de plus de 800 coureurs notamment des étrangers, venus d’Algérie et autres grands noms originaires du Kenya et d’Ethiopie, tandis que 2640 coureurs prendront part au semi-marathon, 445 participants disputeront la course pour enfants et 1696 seront en lice pour la course pour tous.

Des prix de 7000 dinars seront discernés aux vainqueurs des courses, avec un prix spécial de 3000 dinars pour les records réalisés.

Selon les organisateurs, cette édition sera consacrée à la sensibilisation et à la promotion de l’environnement, à travers une vaste campagne de reboisement des forêts tunisiennes ravagées par les incendies des derniers mois et ce, en consacrant un dinar sur chaque cotisation d’inscription au Marathon en vue de planter 26674 arbres.

S’agissant des activités organisées en marge du marathon, les organisateurs ont programmé à l’avenue Habib Bourguiba une série d’activités culturelles et de loisirs dédiées à tous les âges, outre une course destinée aux plus jeunes et leurs familles à travers un circuit traversant une bonne partie de l’Avenue Mohamed V.