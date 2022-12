Législatives-Tunis 2 : Hassan Yaacoub promet le développement d’une “citoyenneté environnementale”

Le candidat de la circonscription Ettahrir-Le Bardo (Circonscription de Tunis 2), Hassan Yaacoub, a indiqué avoir entamé, jeudi, sa campagne électorale pour les législatives et exhorté les électeurs à aller voter en masse le 17 décembre.

Les prochaines élections sont le seul et unique moyen pour sortir le pays des crises auxquelles il fait face, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse. Les électeurs se doivent d’exercer leur droit de participer aux affaires publiques à travers le choix de leurs représentants, a-t-il dit.

Le candidat a souligné que plusieurs meetings et rencontres directes avec les habitants d’Ettahrir et du Bardo sont prévus au cours des prochains jours et seront consacrés à la présentation de son programme électoral. Il promet d’être à l’écoute de leurs doléances et propositions.

Le candidat Hassan Yaacoub, 55 ans, insiste sur l’impératif de préserver le pouvoir d’achat de Tunisiens, de rechercher des ressources supplémentaires pour l’Etat et de relancer l’investissement à travers la révision du code des investissements. Il propose, également, d’établir une véritable équité fiscale et d’intégrer l’économie informelle dans le circuit officiel.

Il suggère, aussi, d’investir dans l’autonomisation économique des femmes et de réduire les lourdeurs bureaucratiques.

Le candidat explique que parmi ses priorités figure la construction d’une “citoyenneté environnementale” afin de stimuler la culture du recyclage, de valorisation et de gestion des déchets.

Il suggère, également, de hâter la mise en place du programme national de police de proximité dans les quartiers et de restaurer la confiance entre policiers et citoyens. Il promet, en outre, d’oeuvrer pour la création de projets culturels et touristiques dans la région.

Le candidat Hassan Yaacoub (numéro 2 de la liste des candidats de la circonscription), chef d’entreprise, est diplômé en informatique de gestion.