Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront plus denses sur les régions côtières nord avec des pluies éparses.

Régression de la vitesse du vent à moins de 30 km/h. Mer moutonneuse à peu agitée et les activités maritimes sont possibles.

Températures maximales comprises entre 11 et 16 °C dans le nord et les hauteurs et entre 16 et 21 °C dans le reste des régions.