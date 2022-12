Ariana-Législatives : Les candidats poursuivent leurs campagnes

La souveraineté de la Tunisie, l’emploi et le développement des services de proximité, sont parmi les principaux sujets des candidats des différentes circonscriptions du gouvernorat d’Ariana pour les élections législatives du 17 décembre prochain.

Dans la circonscription Raoued 1, le candidat Joudi Rouafi a fait savoir que s’il est élu pour représenter sa région il travaillera à restaurer la souveraineté de la Tunisie et son indépendance. Dans une déclaration à l’agence TAP, Raouafi a indiqué que son programme électoral concerne notamment la promotion des droits de la femme et des jeunes en plus de la lutte contre la corruption et le développement du transport public.

Rappelons que deux candidats sont en lice pour la circonscription de Raoued 1 qui comporte 28 mille électeurs.

Dans la circonscription de Mnihla, la candidate Maha Ammeur a démarré sa campagne en exposant son programme qui inclut essentiellement la dynamisation de sa région par la création d’un bureau d’emploi des écoles et des centres de formation professionnelle ainsi que la mise en application de la loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public. Son programme électoral comporte aussi l’adoption de la langue anglaise dans l’enseignement ainsi que l’augmentation du budget alloué à la région et la création d’un hôpital local.

De son côté, le candidat pour la circonscription de Soukra 1 Hassan Amri a souligné que son programme est axé sur le développement des services de proximité avec la création d’un bureau pour accueillir les demandes et besoins des citoyens et la création d’un centre de services rapides dans chaque imeda.

A noter que Hassen Amri est un activiste dans la société civile et un ancien député de l’assemblée du peuple. Le nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription de Soukra 1 est d’environ 43 000, et quatre candidats se disputent le siège qui lui est a été attribué.